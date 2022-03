Quanto stanno salendo i prezzi in Italia e in Europa

5 Marzo 2022 – 9:20

A febbraio l’inflazione in Europa è cresciuta del 5,8%. Il principale imputato è il costo dell’energia, a cui ora si aggiungono le conseguenze del conflitto in Ucraina. Wired ha realizzato un calcolatore per analizzare l’andamento dei prezzi in Italia

Fonte: Wired