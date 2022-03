Licenze a vita Windows 10 12€, Office 22€: sconti di marzo fino al 91%

5 Marzo 2022 – 16:45

Il mese di marzo è un mese di grandi occasione per il mondo Windows sul catalogo VIPKeySale: sfrutta il coupon dedicato per sconti e prezzi senza pari.

The post Licenze a vita Windows 10 12€, Office 22€: sconti di marzo fino al 91% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico