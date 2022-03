Cyberattacco, massima allerta da domenica 6 marzo

5 March 2022 – 17:56

Lo CSIRT avrebbe fatto circolare un cyberallarme presso le infrastrutture critiche e gli enti istituzionali per un rischio di attacco da domenica 6 marzo.

