Coinbase non bloccherà tutti gli utenti russi, salvo eccezioni

5 Marzo 2022 – 13:45

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha annunciato che l’exchange crypto non bloccherà tutti gli account degli utenti russi, salvo eccezioni.

