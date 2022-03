Bitcoin prenderà il sopravvento sul mercato azionario

5 Marzo 2022 – 10:45

Bloomberg Intelligence questa volta nel Crypto Outlook di marzo 2022 ha affermato che Bitcoin prenderà il sopravvento sul mercato azionario.

The post Bitcoin prenderà il sopravvento sul mercato azionario appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico