Anche PayPal sospende il servizio in Russia

5 March 2022 – 18:10

Dopo Apple Pay, Google Pay, Visa e MasterCard anche PayPal sospende il servizio in Russia per rispondere alle richieste dell’Ucraina e di altri paesi.

