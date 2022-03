Minis Forum GK41: Windows 11 e capienza incredibile a meno di 230 euro

4 March 2022 – 13:25

Il Minis Forum GK41 è uno dei migliori PC per qualità/prezzo con ottime performance e un’incredibile possibilità di espansione per l’archiviazione.

