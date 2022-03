SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: grande capacità ovunque ti trovi (-38%)

3 March 2022 – 16:21

La SanDisk Ultra Dual Luxe è una pendrive dalla grande capienza e dotata di una doppia interfaccia Type-A e Type-C per la massima versatilità.

The post SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: grande capacità ovunque ti trovi (-38%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico