KleptoCapture: agli oligarchi non basteranno le criptovalute

3 March 2022 – 10:19

Il Dipartimento di Giustizia USA ha creato una task force che dovrà cercare e congelare asset e transazioni con cui gli oligarchi sfuggono alle sanzioni.

