iPad Pro con display OLED di Samsung nel 2024?

3 Marzo 2022 – 22:45

Apple avrebbe intenzione di lanciare iPad, iMac e MacBook con schermo OLED sfruttando la nuova tecnologia Two-stack tandem di Samsung.

The post iPad Pro con display OLED di Samsung nel 2024? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico