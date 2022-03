Echo Flex per 14€ su Amazon: Alexa entra in casa a prezzo sconvolgente

3 Marzo 2022 – 22:45

Echo Flex sarà anche il più piccolo della serie ma non ti fa mancare assolutamente nulla: costa poco e funziona all’istante.

The post Echo Flex per 14€ su Amazon: Alexa entra in casa a prezzo sconvolgente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico