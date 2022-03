Come vedere l’asteroide che passerà stanotte

3 March 2022 – 16:31

La mattina del 4 marzo passerà sopra la Terra un asteroide di 1 chilometro di diametro: ecco dove, quando e come vederlo in diretta.

