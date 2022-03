CD Projekt RED: niente giochi per Russia e Bielorussia

3 March 2022 – 18:09

Cyberpunk, Witcher e gli altri titoli del catalogo CD Projekt non saranno più in vendita nei territori di Russia e Bielorussia: il comunicato.

