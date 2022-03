Anche Oracle abbandona la Russia su appello dell’Ucraina

3 Marzo 2022 – 1:45

Oracle annuncia l’interruzione delle operazioni in Russia su richiesta ucraina, allineandosi così alle restrizioni che l’Occidente sta imponendo.

Fonte: Punto Informatico