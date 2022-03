Ucraina: nuovi cyberattacchi contro aziende e reti

2 March 2022 – 18:20

ESET ha rilevato un attacco informatico effettuato con IsaacWiper contro organizzazioni ucraine, mentre Proofpoint ha scoperto tentativi di phishing.

