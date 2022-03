Perché il reattore a fusione nucleare europeo ha subito uno stop temporaneo

2 Marzo 2022 – 15:20

L’Autorità francese per la sicurezza nucleare ha imposto un momentaneo stop all’assemblaggio del reattore a fusione nucleare Iter, ma per gli esperti non dovrebbero esserci problemi o particolari ritardi

Fonte: Wired