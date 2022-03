Pavel Durov: Telegram non filtra, ma serve responsabilità

2 March 2022 – 7:00

Telegram non imporrà le restrizioni precedentemente ipotizzate e lascia libertà sul messenger, ma Pavel Durov fa appello alla responsabilità individuale.

