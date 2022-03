MWC 2022: novità di Qualcomm per 5G, FWA e Wi-Fi 7

2 March 2022 – 13:14

Tra le novità annunciate da Qualcomm al MWC 2022 ci sono il modem Snapdragon X70 5G e la piattaforma FastConnect 7800 con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

