Le città possono diventare un alleato fondamentale nella lotta al cambiamento climatico

2 Marzo 2022 – 9:21

L’ultimo rapporto dell’Ipcc mette in risalto i rischi per le aree urbane dettati dalla crisi del clima, ma suggerisce anche come potrebbero diventare uno strumento utilissimo per aiutare l’umanità ad affrontare la minaccia.

Fonte: Wired