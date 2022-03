La Russia sparisce anche dai campi di FIFA 22

2 Marzo 2022 – 22:45

Anche EA Sports prende posizione, al fianco dell’Ucraina: via Russia e squadre russe da FIFA 22 e da tutti gli altri giochi della serie.

