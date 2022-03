Fibra Vodafone e chiamate a 24,90€ SENZA VINCOLI

2 Marzo 2022 – 22:46

L’offerta per avere la Fibra a casa con la qualità di Vodafone spendendo è ritornata disponibile ONLINE con l’opzione delle chiamate illimitate gratis e verso tutti. La promozione Internet Unlimited è attivabile fino al 13 Marzo 2022 e non prevede costi di attivazione e nemmeno vincoli contrattuali. Vediamo ora tutte le caratteristiche di questa soluzione […]

The post Fibra Vodafone e chiamate a 24,90€ SENZA VINCOLI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico