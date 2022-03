Apple, appuntamento all’8 marzo: Peek Performance

2 March 2022 – 19:43

Apple ha annunciato un nuovo evento per il prossimo 8 marzo, giorno in cui presenterà nuovi prodotti nelle famiglie iPhone SE, iPad Air, Mac Mini e MacBook.

