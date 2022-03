Windows 11: un bug non elimina i dati con la formattazione

1 March 2022 – 12:43

Un bug che afflige Windows 11 e 10 non elimina i dati di OneDrive dopo l’esecuzione della procedura di ripristino del sistema operativo.

The post Windows 11: un bug non elimina i dati con la formattazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico