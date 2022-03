Russia: con Namecheap cala la scure dei registrar

1 March 2022 – 18:03

Forte presa di posizione da parte del registrar statunitense: Namecheap interrompe l’erogazione dei servizi a tutti i residenti in Russia.

The post Russia: con Namecheap cala la scure dei registrar appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico