Raspberry Pi compie 10 anni, buon compleanno

1 March 2022 – 13:21

Il giorno 28 febbraio 2022 il Raspberry Pi ha compiuto dieci anni, il fondatore Eben Upton ha condiviso online un video celebrativo.

