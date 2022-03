Namecheap sospende i servizi in Russia

1 March 2022 – 18:13

Namecheap ha comunicato che gli utenti russi non possono più utilizzare i suoi servizi, mentre gli altri possono approfittare delle offerte in corso.

