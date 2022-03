Ingenuity: completato il ventesimo volo su Marte

1 Marzo 2022 – 19:45

NASA Ingenuity, dopo il rallentamento di inizio anno dovuto ad una tempesta di sabbia, ora è riuscito a volare per la ventesima volta.

The post Ingenuity: completato il ventesimo volo su Marte appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico