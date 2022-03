eBay pronto ad accettare Bitcoin e criptovalute

1 March 2022 – 6:10

Stando ad alcuni rumors e alle ultime dichiarazioni del CEO Jamie Iannone, eBay sembra pronto ad accettare pagamenti in Bitcoin e criptovalute.

