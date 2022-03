David Boggs, morto a 71 anni il padre di Ethernet

1 March 2022 – 16:31

Il decesso nelle scorse settimane, ma la notizia è trapelata solo oggi: è morto David Boggs, il co-creatore dello standard Ethernet.

