Conti si schiera con Putin e le chat finiscono online

28 February 2022 – 18:56

Un ricercatore di sicurezza ucraino ha pubblicato le chat interne del gruppo Conti, dopo che quest’ultimo aveva espresso il pieno supporto alla Russia.

