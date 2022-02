YouTube, stop alla monetizzazione per alcuni canali russi

27 Febbraio 2022 – 19:46

YouTube ferma la monetizzazione di alcuni dei canali di propaganda russa, in linearità con alcune misure restrittive imposte in queste ore al Paese.

