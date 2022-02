TIM, Wind, Fastweb, Iliad: chiamate gratis verso l’Ucraina

27 February 2022 – 19:18

TIM si aggiunge a Fastweb, Iliad e Wind Tre in una iniziativa per offrire agli ucraini presenti in Italia di poter comunicare con amici e parenti in patria.

The post TIM, Wind, Fastweb, Iliad: chiamate gratis verso l’Ucraina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico