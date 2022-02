JWST: completate tre fasi di allineamento ottiche

27 February 2022 – 12:01

La NASA ha completato tre delle sette fasi previste dalla lunga procedura (tre mesi) di allineamento delle ottiche del James Webb Space Telescope.

The post JWST: completate tre fasi di allineamento ottiche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico