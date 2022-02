Huawei: MateBook X Pro, MatePad Paper e altre novità

27 February 2022 – 15:15

Il laptop top di gamma MateBook X Pro, un dispositivo 2-in-1, un tablet e-ink e altro ancora: le novità hardware di Huawei per il MWC 2022.

