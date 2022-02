Crypto Week: criptovalute e solidarietà, come la guerra ci ha cambiati

27 February 2022 – 10:00

Questa settimana ciò che ha condizionato le criptovalute sono stati dapprima i venti di guerra tra Russia e Ucraina e poi la sua invasione.

