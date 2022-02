Crypto solidarity: le criptovalute contro la guerra Russia Ucraina

27 Febbraio 2022 – 10:45

Il mondo delle criptovalute sta combattendo la sua battaglia contro la guerra tra Russia e Ucraina attraverso nuove iniziative umanitarie.

The post Crypto solidarity: le criptovalute contro la guerra Russia Ucraina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico