Apple Pay e Google Pay disattivati per 5 banche russe

27 Febbraio 2022 – 19:45

In seguito alle sanzioni finanziarie inflitte alla Russia, i clienti di cinque banche locali non possono più utilizzare i servizi Apple Pay e Google Pay.

