Anonymous ed Elon Musk in soccorso dell’Ucraina

27 Febbraio 2022 – 13:45

Gli hacker di Anonymous hanno attaccato diversi siti del governo russo, mentre Elon Musk ha attivato il servizio Starlink in Ucraina.

Fonte: Punto Informatico