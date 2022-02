Ucraina: i russi attaccano le reti di comunicazione

26 February 2022 – 12:51

In diverse città ucraine sono stati segnalati problemi di connessione ad Internet, forse dovuti ad attacchi russi contro le infrastrutture di rete.

