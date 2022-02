Ucraina: attacco phishing dalla Bielorussia

26 Febbraio 2022 – 19:45

Dopo gli attacchi DDoS e wiper contro il governo ucraino è il turno delle campagne di phishing contro il personale militare effettuate dalla Bielorussia.

