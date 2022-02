La Russia accusa Facebook di censura e limita l’accesso

26 Febbraio 2022 – 13:46

La Russia ha limitato l’accesso a Facebook, rallentando il traffico dal 25 febbraio, perché Meta ha censurato gli account di quattro media di stato.

