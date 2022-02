Raccolta fondi in bitcoin per sostenere l’esercito ucraino

25 February 2022 – 13:00

Un portafoglio digitale giovedì ha registrato un afflusso di bitcoin pari a 700.000 dollari per sostenere l’esercito ucraino che difende l’invasione.

