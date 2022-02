Nokia PureBook Pro: notebook con Intel Alder Lake

25 February 2022 – 13:06

OFF Global porta in Europa i nuovi notebook Nokia PureBook Pro da 15,6 e 17,3 pollici con processore Intel Core i3-1220P (architettura Alder Lake).

The post Nokia PureBook Pro: notebook con Intel Alder Lake appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico