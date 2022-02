Invasione russa dell’Ucraina: il ruolo di Bitcoin in questa guerra

25 February 2022 – 10:25

Dopo che la Russia ha iniziato a invadere l’Ucraina, si è scoperto qual è il ruolo bipartisan fondamentale di Bitcoin in questa triste guerra.

The post Invasione russa dell’Ucraina: il ruolo di Bitcoin in questa guerra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico