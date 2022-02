Guerra in Ucraina: conseguenze per la ISS?

25 February 2022 – 18:22

La guerra in Ucraina e le sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia potrebbe avere conseguenze per la collaborazione spaziale tra i due paesi.

Fonte: Punto Informatico