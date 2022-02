Come si sta organizzando a Kiev la resistenza all’invasione della Russia

25 February 2022 – 16:55

Circa 28 mila fucili sono stati distribuiti in due giorni, la Guardia nazionale ha diffuso le istruzioni per costruire delle bombe molotov e il ministero della Difesa ha chiesto alle persone con un drone di andare nella capitale dell’Ucraina per dare supporto alle attività di monitoraggio

