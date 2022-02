Apple: un brevetto mostra un Mac stile Commodore 64

25 February 2022 – 19:35

Un brevetto Apple descrive un Mac integrato nella tastiera che ricorda da vicino il Commodore 64 e altri computer degli anni ’70 e ’90.

