Ucraina: cyberattacco combinato ransomware/wiper

24 February 2022 – 18:37

Symantec ha pubblicato un aggiornamento sull’attacco wiper effettuato contro l’Ucraina, evidenziando l’uso di un ransomware come esca o diversivo.

