Portatile Teclast: l’occasione di oggi su Amazon

24 February 2022 – 10:30

Processore Intel, ampio schermo da 15,6 pollici e Windows 10 per questo versatile laptop di Teclast protagonista di un’ottima offerta.

The post Portatile Teclast: l’occasione di oggi su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico