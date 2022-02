Xiaomi: multa per pubblicità ingannevole sulla Mi Band 5 NFC

23 February 2022 – 22:19

Xiaomi è stata multata in Cina per descrizione erronea delle funzioni della Mi Band 5 NFC e violazione delle norme sulla pubblicità.

